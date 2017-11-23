Семью из Верхней Синячихи подозревают в жестоком избиении ребенка

Жители Алапаевска требуют привлечь к ответственности родителей четырехлетней малышки, которая с многочисленными гематомами, ушибами и ссадинами попала в больницу. О ребенке рассказала женщина по имени Кристина, оказавшаяся соседкой девочки по палате. Она обратила внимание на активного и веселого ребенка, который был весь усыпан синяками, и сделала пост на своей странице «ВКонтакте». «12 ноября в Алапаевское ЦГБ из Верхней Синячихи привезли 4-летнюю Ксюшу. Все лицо, шею, руки и грудь ребенка покрывали жуткие синяки. Как рассказывала сама девочка – это ее бабушка била газетой. Мама девочки говорит, что и ее так воспитывала мама, что это норма», – написала Кристина.

По ее словам, к девочке за время госпитализации приходили и представители опеки, и врачи, и психологи. «Последняя сказала, что налицо психологическая травма, на что мать возразила, что девочка здорова и в полном порядке: «Вон как по палате скачет». Девочка действительно очень энергичная, но при этом ласковая и общительная, постоянно старается заслужить позитивное внимание взрослых (как и все дети её возраста). Но то, что ребёнок закатил истерику, категорически не хотел покидать больницу и выписываться домой, заставляет задуматься. Мать сказала, что не будет писать на бабушку заявление. А вдруг «воспитание газетой» применяет не только бабушка?», – написала она.

После репоста записи жительницы в группу «Признания. Алапаевск». Местные жители стали рассказывать о том, что семья маленькой Ксюши проживает в Верхней Синячихе, и, увы, это не первый случай, когда родители воспитывают своих отпрысков с помощью рукоприкладства. По неподтвержденным данным, мама девочки беременна пятым ребенком, а Ксюша – четвертая в семье, но троих предыдущих ребят изъяли органы опеки – из-за «воспитательных методов» родителей. Сейчас Ксюшу тоже временно перевезли в социальный центр.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что по данному сообщению начата полицейская проверка. «По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение», – сказал «Новому Дню» руководитель пресс-службы главка Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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