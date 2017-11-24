Истязание ребенка в Верхней Синячихе вылилось в уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетней». Выясняется, кто именно избивал четырехлетнюю девочку.

Речь идет о ситуации с девочкой из Верхней Синячихи – накануне благодаря неравнодушным жителям Алапаевского района стало известно, что четырехлетнего ребенка избивают в семье. Девочка с ушибами попала в больницу, ее соседка по палате, женщина по имени Кристина, обратила внимание на активного и веселого ребенка, который был весь усыпан синяками, и сделала пост на своей странице «ВКонтакте». «12 ноября в Алапаевское ЦГБ из Верхней Синячихи привезли 4-летнюю Ксюшу. Все лицо, шею, руки и грудь ребенка покрывали жуткие синяки. Как рассказывала сама девочка – это ее бабушка била газетой. Мама девочки говорит, что и ее так воспитывала мама, что это норма», – написала Кристина.

Сегодня в пресс-службе СУ СК по Свердловской области рассказали о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. «В рамках возбуждённого уголовного дела следователем СКР выполняется комплекс неотложных следственных действий по установлению конкретного лица, причастного к преступлению, а также его процессуальному задержанию», – отмечают следователи. Девочка поделилась со своей взрослой соседкой по палате, что синяки у нее появились после того, как ее газетой «воспитывала» бабушка. Местные жители рассказывают, что семья маленькой Ксюши проживает в Верхней Синячихе, и это не первый случай, когда родители воспитывают своих отпрысков с помощью рукоприкладства. По неподтвержденным данным, мама девочки беременна пятым ребенком, а Ксюша – четвертая в семье, но троих предыдущих ребят изъяли органы опеки – из-за «воспитательных методов» родителей. Сейчас Ксюшу тоже временно перевезли в социальный центр.

Помимо родственников ребенка, следственные органы проверят, как сработала система профилактики, при наличии достаточных оснований действиям органов системы профилактики следствие намерено дать уголовно-правовую оценку. Допрашиваются родственники девочки, будет проведена судмедэкспертиза, по итогам которой станет ясно, как давно на теле ребенка синяки и насколько серьезно ее избивают. Ребенка отведут к психологу. Расследование уголовного дела продолжается.

Екатеринбург. Ноябрь 24, служба информации

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