«Москва – не Россия»: о чем говорил Земан в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открылся Российско-Чешский форум. Он проходит в отеле Hyatt. Территория вокруг огорожена для проезда – вокруг стоят сотрудники ГИБДД, которые не пропускают автомобили за периметр. Повышенные меры безопасности, как уже писал «Новый День», связаны с визитом президента Чехии Милоша Земана.

Выступая на открытии форума, господин Земан сказал: «Москва – не Россия», чем сорвал аплодисменты зала. И пояснил: «Я здесь, в Екатеринбурге, чтобы доказать, что региональное самоуправление имеет преимущества против централизованного управления. У себя на родине я это поддерживаю. И в других государствах», – отметил он.

Он поблагодарил местные власти за то, что в университетах Екатеринбурга изучают чешский язык, а также за то, что здесь ухаживают за могилами его земляков. «Я говорю спасибо за то, что вы оцениваете роль чешских легионеров, и их гробы в полном порядке», – сказал президент во вступительном слове.

Напомним, сегодня он как глава чешской делегации подпишет несколько соглашений с представителями региональной власти. В планах – посещение Уральского завода гражданской авиации, «Титановой долины» и Михайловского кладбища, где похоронены чехословаки.

До того как прилететь в Екатеринбург, Милош Земан побывал в Сочи, где встретился со своим коллегой Владимиром Путиным и премьером РФ Дмитрием Медведевым.

Екатеринбург, служба информации

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