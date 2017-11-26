«Автомобилист» разгромил нижегородский «Торпедо» со счетом 5:1

ХК «Автомобилист» во второй раз в сезоне обыграл нижегородский «Торпедо». Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев. Крупная победа помогла уральцам перешагнуть рубеж в 100 забитых шайб в чемпионате КХЛ – пока всего четыре команды владеют этим достижением, передает корреспондент РИА «Новый День».

Начало матча для «Автомобилиста» получилось трудным. Игроки «Торпедо» с первых минут заперли екатеринбуржцев в собственной зоне, но не смогли пробить вратаря Владимира Сохатского. Вторая двадцатиминутка стала ударной для хозяев. Счет открыл Артем Гареев, а затем дважды отличился Алексей Михнов. Перед перерывом из-за удалений екатеринбуржцы остались втроем на льду, и в самом начале третьей двадцатиминутки нижегородцы реализовали свое большинство, гол забил Джеффри Кинрейд. Спустя пять минут «Автомобилист» тоже получил право сыграть в большинстве, и Егор Миловзоров забил четвертую шайбу. Финальную точку в игре поставил капитан «Автомобилиста» Никита Трямкин.

После победы над «Торпедо» екатеринбуржцы поднялись на 4 место в Восточной конференции КХЛ. Также в активе команды Владимира Крикунова 102 забитых шайбы за текущий сезон.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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