В Верх-Исетском районе назначен новый глава вместо осужденного Бреденко

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал распоряжение о назначении Сергея Ныркова главой администрации Верх-Исетского района. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии.

Сергей Нырков с 2011 года работал в должности заместителя главы администрации района, а в последнее время исполнял обязанности главы.

Напомним, прежний глава района Александр Бреденко был приговорен к трем годам колонии общего режима, с запретом занимать должности в органах госвласти в течение трех лет. Чиновника взяли под стражу в зале суда. Он обвинялся по ч. 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере за общее покровительство». По версии следствия и суда, Бреденко получил от коммерсанта Алексея Перминова 150 тысяч рублей за покровительство при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района в 2016 году.

На прошлой неделе Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Александру Бреденко и оставил приговор без изменения.

Екатеринбург, служба информации

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