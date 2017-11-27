Челябинские эксперты разрешили УГМК переделать Симановскую мельницу в жилой дом

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области приняло результаты экспертизы проекта реставрации здания Симановской мельницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заключение на проект, подготовленное архитекторами из Челябинска, опубликовано на сайте управления.

В нем говорится, что проект реставрации и приспособления старинного здания, расположенного по адресу: ул. Челюскинцев, 58, предусматривает сохранение всех особенностей памятника, являющихся предметом охраны. Сохранятся исторические конструкции здания мельницы, а также часть конструкций, возведённых при реконструкции 1980-90 гг. Все современные внутренние конструкции здания: железобетонный каркас, перекрытия, лестницы, лестничные клетки, перегородки – подлежат демонтажу. Функциональное назначение объекта меняется – здание приспосабливается под жилой многоквартирный дом. В уровне первых двух этажей, объединенных в единый этаж, предлагается разместить общественные пространства: ресторан и библиотеку. Проектом предусмотрена реставрация фасадов с восстановлением архитектурного облика 1910-х годов.

Напомним, здание объекта культурного наследия – Симановской мельницы – примыкает к земельному участку, на котором раньше были расположены мельзавод и элеватор, которые были снесены в 2014 году. На их месте УГМК-холдинг строит жилой комплекс «Макаровский», в котором будет 74 элитных квартиры и 774 квартиры бизнес-класса. Также предусмотрен подземный паркинг на 900 машиномест. На градсовете в июне 2015 года при обсуждении проекта ЖК «Макаровский» самые большие споры вызвало будущее использование самого здания Симановской мельницы. Представители совета во главе с его председателем Михаилом Вяткиным тогда заявили, что внутри памятника следует разместить социально-культурные учреждения; УГМК настаивала на том, что первый этаж следует отдать под кафе, второй – под музей УГМК, а этажи с 3 по 5 включительно – под самые дорогие квартиры. По окончании совета представитель застройщика заявил журналистам, что у города свои интересы, а у УГМК как инвестора – свои, и как инвестор она заинтересована именно в элитном жилье.

Екатеринбург, Челябинск, служба информации

Екатеринбург, Челябинск. Другие новости 27.11.17

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