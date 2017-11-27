Отсутствие скидки на кредитную ставку и две госпрограммы. Что будет с льготными автокредитами в 2018 году

Минпромторг России подготовил и опубликовал на федеральном портале проектов нормативных актов законопроект о продлении программ льготного автокредитования в 2018 году. Из документа следует, что теперь скидки будут действовать исключительно в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а льгот на процентные ставки по автокредитам не будет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на поддержку российского автомобильного рынка в 2018 году Минпромторг выделит из федерального бюджета 1,5 млрд рублей, продать по программам льготного автокредитования планируется 55 тысяч автомобилей. Это меньше, чем в 2017 году, когда целевой показатель в 58 тысяч машин был достигнут еще в середине октября (в связи с чем автосалоны досрочно прекратили принимать заявки – прим. ред.)

Скидка при покупке кредитного автомобиля по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (ими могут воспользоваться лица, впервые покупающие автомобиль или имеющие двух и более несовершеннолетних детей – прим. ред.) составит 10% от стоимости автомобиля. Ее будут предоставлять при уплате первоначального взноса. Причем предельная стоимость машины, реализуемой по программе, теперь увеличена с 1,45 млн руб. до 1,5 млн рублей. Максимальная ставка кредитного договора определена на уровне 17%. Ранее размер максимальной ставки составлял 11,3%. «Указанное повышение позволит компенсировать подорожание автомобилей и расширить перечень субсидируемых марок и моделей автотранспортных средств», – указывают авторы документа

Важно отметить, что купить новую машину с 10-процентой скидкой в следующем году можно будет только в рамках госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Программ обновления автопарка (утилизация и трейд-ин) и субсидирования кредитных ставок больше не будет. Ранее, напомним, действовала скидка в размере 10% на кредитную ставку. В Минпромторге это объясняют снижением ставок по автокредитам до уровня 2014 года.

После прохождения процедуры общественного обсуждения проект поправок должен пройти еще ряд инстанций, после чего вступит в силу.

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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