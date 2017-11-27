Утренние сообщения о метеорите в Екатеринбурге оказались фейком ради рекламы

Как и предполагали ранее ученые, видео с падающим на Екатеринбург метеоритом, появившееся сегодня утром в Сети, оказалось фейком. Такой «шуткой» рекламщики решили привлечь внимание к одной из новогодних елок, темой которой будет космос.

Напомним, сегодня утром в соцсетях появились два видео с автомобильных регистраторов, на которых был запечатлен падающий на Екатеринбург огненный шар. Пользователи предположили, что это метеорит. Одно видео сделано по дороге в аэропорт Кольцово, другое – из Большого Истока.

После обеда стало понятно, что видео были фейковыми – их разместили для рекламы одной из новогодних елок, которые будут работать в Екатеринбурге. Темой елочного городка будет космос, поэтому рекламщики решили привлечь внимание таким «креативом». Но задумку почти сразу раскусили в научной среде.

Как писал РИА «Новый День», видео тут же раскритиковали ученые, профилирующиеся на изучении метеоритов. Профессор УрФУ Виктор Гроховский заявил, что траектории полетов на двух разных видео разные.

«Эти два видео, опубликованные в Сети, они не стыкуются. На одном огненный шар летит до земли, на другом такая траектория, как метеориты не передвигаются. По тому, что я видел, – это не метеорит, – рассказал профессор Гроховский РИА «Новый День». – И странно, что с оживленной трассы по дороге в Кольцово всего одно видео и больше никаких свидетельств. Не знаю, кому это нужно и что это за видео».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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