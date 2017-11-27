Ученые не подтверждают, что в Екатеринбурге упал метеорит: траектория на видео нехарактерная

Жители Екатеринбурга сегодня в 5 утра наблюдали странное небесное явление, похожее на метеорит. Огненный шар пролетел со стороны Кольцово и с яркой вспышкой исчез, либо упал на землю. В МЧС сообщили, что никаких метеоритов на Екатеринбург не падало. А ученые из УрФУ «забраковали» видео: такая траектория не характерна для полета метеорита.

Сообщения о падении метеорита гуляют сегодня в разных группах в соцсетях. На видео, снятых автомобильными регистраторами с разных точек, видно, что с неба падает светящийся шар. Одно видео сделано по дороге в аэропорт Кольцово, другое – из Большого Истока. После яркой вспышки шар исчезает.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщили, что им сообщения о метеорите не поступали. В Коуровской астрономической обсерватории, которая находится под Первоуральском, заявили, что не в курсе, падало ли что-то в городе.

«У нас не такие мощные телескопы, чтобы проследить за всеми объектами в небе. Мы на один объект настраиваемся и за ним наблюдаем», – прокомментировали в Коуровке и посоветовали обратиться на профильную кафедру в УрФУ.

Профессор УрФУ, исследовавший свойства челябинского метеорита, Виктор Гроховский заявил, что траектории полетов на двух разных видео разные.

«Эти два видео, опубликованные в Сети, они не стыкуются. На одном огненный шар летит до земли, на другом такая траектория, как метеориты не передвигаются. По тому, что я видел, – это не метеорит, – рассказал профессор Гроховский РИА «Новый День». – И странно, что с оживленной трассы по дороге в Кольцово всего одно видео и больше никаких свидетельств. Не знаю, кому это нужно и что это за видео».

Напомним, утром 15 февраля 2013 года в Челябинской области упал большой метеорит. Падение небесного тела наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Но в первых комментариях и МЧС, и военные, и представители обсерватории заявляли, что никаких метеоритов не падало. Однако спустя пару часов заявления изменились.

Позднее тот же профессор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский предупредил о надвигающейся на Землю метеоритной угрозе в лице «брата» челябинского метеорита. По его словам, Земля может еще один или два раза «атакована» такими метеоритами. Ученый пояснил, что создал свою гипотезу на основе статистики метеоритных атак Земли за последние несколько столетий.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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