Недобросовестных экс-министров заставят вернуть субсидию на жилье

Губернатор Евгений Куйвашев внес изменения в положение о субсидиях на жилье членам правительства. Теперь недобросовестные экс-министры, ранее получившие такую субсидию, должны будут вернуть ее в казну.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. В нем говорится, что выданная члену правительства субсидия на покупку жилья подлежит возврату в том случае, если его полномочия были прекращены в связи с «несоблюдением ограничений и запретов», «неисполнения обязанностей», а также по иным подобным основаниям, предусмотренным федеральным законом о госслужбе. В предыдущей редакции положения экс-министры должны были возвращать субсидию в бюджет только в случае своей добровольной отставки или траты ее на другие цели.

Напомним, до сих пор самый громкий случай предоставления члену правительства субсидии на жилье был связан с министром финансов Галиной Кулаченко. В 2014 году она получила 4,4 млн рублей на покупку квартиры, что вызвало возмущение в обществе. Тем не менее, она продолжает уверенно работать на своем посту: после выборов губернатора Евгений Куйвашев переназначил ее.

Добавим, что ни один из бывших членов свердловского правительства пока не был отправлен в отставку с формулировкой «утрата доверия».

Екатеринбург, служба информации

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