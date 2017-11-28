Прокуратура оштрафовала свердловский МУП за долги по зарплате

Свердловская прокуратура продолжает выявлять зарплатных должников среди энергетиков. В Верхних Сергах руководство МУП «Тепловые сети» задолжало 44 сотрудникам более 1 миллиона рублей за два месяца. Проверка предприятия была проведена после коллективной жалобы работников.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, МУП оштрафован на 35 тысяч рублей за невыплату зарплаты. Кроме того, в отношении директора возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Материалы проверки прокуратуры переданы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства предприятия.

По судебным приказам по взысканию долга работникам выплачено свыше 530 тысяч рублей. На сегодняшний день у МУП остается задолженность в размере чуть более 469 тысяч рублей.

Напомним, ранее прокуратура заставила руководство нижнетуринской «Городской энергосервисной компании» выплатить долги по зарплате, превышающие 6 миллионов рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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