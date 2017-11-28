Красноуралец, задавивший спящего человека на дороге, получил 3,5 года колонии

Красноуральский городской суд вынес приговор водителю, который переехал лежащего на дороге пешехода в центре города. Сам автомобилист Илья Гуров в тот момент был пьян и скрылся с места преступления.

Напомним, жуткое ДТП случилось ранним утром 19 августа этого года. Около 5 часов утра Гуров ехал на автомобиле по центральной улице Ленина. Возле дома №8 он наехал на 27-летнего мужчину, лежащего прямо на дороге. От полученных травм пешеход скончался. Как постановил суд, обвиняемый видел на дороге человека, но из-за алкогольного опьянения не смог вовремя затормозить. Более того, водитель ехал по встречной полосе, грубо нарушая ПДД. После совершения наезда он скрылся, но позднее был задержан полицией.

По решению суда Гуров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Приговор суда не вступил в законную силу.

Красноуральск, служба информации РИА «Новый День»

Красноуральск. Другие новости 28.11.17

Новому комплексу зданий ФСБ на Вайнера мешает старый дом, его продают за 32 млн – слух дня (СКРИНЫ). / Назначена дата заседания суда по делу Руслана Оглы – одного из организаторов бойни в Цыганском поселке. / ФНС: треть жителей Свердловской области «забыли» заплатить налоги. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»