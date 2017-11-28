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Вторник, 28 ноября 2017, 17:26 мск

Екатеринбург

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В Екатеринбург на День Конституции приедет лидер «Яблока» Григорий Явлинский

В Екатеринбург на День Конституции приедет лидер «Яблока» Григорий Явлинский

В Екатеринбург 12 декабря приедет потенциальный кандидат в президенты РФ, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщил член федерального бюро партии Максим Петлин. Пока известно, что в программе визита федерального политика запланирована пресс-конференция и встреча с избирателями.

До приезда Явлинского в Екатеринбурге должна состояться областная конференция «Яблока», на которой будут выбраны новые руководящие органы: политсовет, председатель реготделения и его заместители. Дата мероприятия определена на 3 декабря. По данным собеседника агентства, на пост руководителя свердловского «Яблока» претендуют два человека, но озвучивать их фамилии он не стал.

Напомним, предыдущий визит Григория Явлинского в Екатеринбург совпал с фактическим распадом свердловского «Яблока» из-за выдвижения мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на губернаторские выборы. Партийному лидеру пришлось на месте решать вопрос с Ройзманом и констатировать роспуск свердловской ячейки «яблочников».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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