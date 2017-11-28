В Екатеринбург на День Конституции приедет лидер «Яблока» Григорий Явлинский

В Екатеринбург 12 декабря приедет потенциальный кандидат в президенты РФ, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщил член федерального бюро партии Максим Петлин. Пока известно, что в программе визита федерального политика запланирована пресс-конференция и встреча с избирателями.

До приезда Явлинского в Екатеринбурге должна состояться областная конференция «Яблока», на которой будут выбраны новые руководящие органы: политсовет, председатель реготделения и его заместители. Дата мероприятия определена на 3 декабря. По данным собеседника агентства, на пост руководителя свердловского «Яблока» претендуют два человека, но озвучивать их фамилии он не стал.

Напомним, предыдущий визит Григория Явлинского в Екатеринбург совпал с фактическим распадом свердловского «Яблока» из-за выдвижения мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на губернаторские выборы. Партийному лидеру пришлось на месте решать вопрос с Ройзманом и констатировать роспуск свердловской ячейки «яблочников».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.11.17

В епархии рассказали, что нельзя есть в ближайшие 40 дней, – начался Рождественский пост. / Свердловское заксобрание уйдёт на каникулы на два месяца уже через неделю. / Слух дня: Рапопорта сделают крайним за все огрехи ЧМ-2018. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»