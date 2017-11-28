Россияне совершенно перестали бояться гнева божьего и массовых репрессий

В рейтинге страхов, которым подвержены жители России, первые места заняли болезни и войны. Об этом свидетельствует опрос социологов «Левада-центра», итоги которого сегодня опубликованы на сайте организации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование показало, что большинство россиян (47%) боятся болезней близких и детей, 37% респондентов боится войны, 32% – собственной болезни. 22% граждан РФ высказали опасения насчет бедности. Далее с отрывом идут старость и стихийные бедствия. Судя по опросу, 9% россиян боятся смерти, а в наименьшей степени – гнева божьего (5%) и возврата к массовым репрессиям (3%).

Москва, Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 28.11.17

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