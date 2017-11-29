Отель Hyatt в Екатеринбурге оцеплен Росгвардией, в здании работают спецслужбы

Сегодня днем в центре Екатеринбурга силовики оцепили здание отеля Hyatt, примыкающее к заксобранию. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», отель оцеплен бойцами Росгвардии и силами полиции. Пояснений на месте силовики не дают, и на расспросы реагируют агрессивно.

Вид из окна Дома правительства

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области пояснил агентству, что в отеле проходит масштабная совместная антитеррористическая операция: «Хочу успокоить жителей и гостей столицы Урала, ничего криминального и опасного в микрорайоне, о котором идет речь, не происходит. Реальной угрозы объектам и людям нет. Правоохранительные органы проводят плановые антитеррористические учения, в ходе которых сотрудники органов внутренних дел в тесном взаимодействии нашими партнерами из регионального ФСБ, Росгвардии, МЧС и других заинтересованных служб и ведомств отрабатывают навыки совместной работы при возникновении каких-либо ЧП».

Екатеринбург, служба информации

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