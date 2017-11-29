российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 ноября 2017, 11:47 мск

Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Отель Hyatt в Екатеринбурге оцеплен Росгвардией, в здании работают спецслужбы

Отель Hyatt в Екатеринбурге оцеплен Росгвардией, в здании работают спецслужбы

Сегодня днем в центре Екатеринбурга силовики оцепили здание отеля Hyatt, примыкающее к заксобранию. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», отель оцеплен бойцами Росгвардии и силами полиции. Пояснений на месте силовики не дают, и на расспросы реагируют агрессивно.

Новый День: Отель Hyatt в Екатеринбурге оцеплен Росгвардией, в здании работают спецслужбы
Вид из окна Дома правительства

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области пояснил агентству, что в отеле проходит масштабная совместная антитеррористическая операция: «Хочу успокоить жителей и гостей столицы Урала, ничего криминального и опасного в микрорайоне, о котором идет речь, не происходит. Реальной угрозы объектам и людям нет. Правоохранительные органы проводят плановые антитеррористические учения, в ходе которых сотрудники органов внутренних дел в тесном взаимодействии нашими партнерами из регионального ФСБ, Росгвардии, МЧС и других заинтересованных служб и ведомств отрабатывают навыки совместной работы при возникновении каких-либо ЧП».

Новый День: Отель Hyatt в Екатеринбурге оцеплен Росгвардией, в здании работают спецслужбы
Новый День: Отель Hyatt в Екатеринбурге оцеплен Росгвардией, в здании работают спецслужбы

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.11.17

Главный редактор березовской газеты вернулся к профессии инженера-механика. / Екатеринбургский вокзал обнесли забором с двумя будками досмотра. / Эксперты опровергли заявление мэрии, обвинившей погоду в коммунальных авариях. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Фоторепортаж,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

ЦИК: выбрана компания для продвижения выборов президента в Интернете

Эпоха завершена. Дворцы цыганских поселков от наркоторговцев и их потомков перешли новым владельцам (ВИДЕО)

В Свердловской области за серию краж иномарок будут судить бывшего полицейского

Главный редактор березовской газеты вернулся к профессии инженера-механика

Все новости