В Екатеринбурге оцеплен стадион ЧМ-2018 – туда стянуты спецслужбы (ФОТО)

Очевидцы сообщают о том, что к Центральному стадиону (он же – «Екатеринбург арена») стянуты спецслужбы. «Очень много машин скорой помощи, стоят со включенными проблесковыми маячками, полицейские «бобики», и так далее», – сообщила «Новому Дню» жительница города Ольга. По ее словам, внутри стадиона все тихо, идет стройка, никаких «активностей» не замечено, однако сотрудники ОМОНа вежливо просят всех прохожих перейти на другую сторону улицы Репина, поскольку «территория оцеплена». При этом массовой эвакуации рабочих со стройфки на стадионе – не наблюдается, говорит собеседница агентства.

По данным «Нового Дня», на Центральном стадионе идут учения, сегодня на арену приезжали представители службы безопасности, которые курируют ход подготовки к ЧМ-2018 в городах России. Ранее агентство уже сообщало о том, что на Средний Урал должен прилететь замдиректора ФСБ России Сергей Смирнов как раз с целью инспекции.

Также читатели агентства сообщают, что в Первоуральске оцеплен стадион «Уральский трубник». В пресс-службе одноименного хоккейного клуба пояснили, что не в курсе ситуации, поскольку у спортсменов хоть и была тренировка сегодня, но закончилась утром, а за сам объект отвечает ПМБУ «Старт», дозвониться до представителей муниципального учреждения не удалось.

Напомним, сегодня проходили также учения в отеле Hyatt, о чем сообщало наше агентство.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 29.11.17

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