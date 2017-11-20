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Понедельник, 20 ноября 2017, 13:52 мск

Екатеринбург

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В Екатеринбург едет замдиректора ФСБ России

В Екатеринбург едет замдиректора ФСБ России
Фото – fotopic.org

Вслед за директором Росгвардии Виктором Золотовым в Екатеринбург с инспекцией едет заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов. Он будет проверять готовность города к Чемпионату мира по футболу – 2018. Ожидается, что он прибудет в столицу Среднего Урала на этой неделе.

В управлении ФСБ России в Свердловской области пока не комментируют эту информацию.

Как отмечает «Новый День», Смирнов уже посещал города, где пройдут игры мундиаля, с инспекциями. Так, в конце октября он навестил Самару, которая также примет в 2018 году матчи ЧМ. Там замдиректора ФСБ России проверил системы безопасности города, в том числе проинспектировал региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка.

Фото – fotopic.org

Екатеринбург, служба информации

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