Эпоха завершена. Дворцы цыганских поселков от наркоторговцев и их потомков перешли новым владельцам (ВИДЕО)

Цыганские наркобароны и их подельники съехали из Цыганского поселка, уступив место русским и езидам, – свои особняки они были вынуждены продать. Видеосюжет из поселка и архивные съемки со стояний уралмашевцев и паломничества наркоманов к особнякам Цыганского поселка смотрите на нашем канале.

Цыгане покидают поселок

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одно из мест «боевой славы» наркоторговцев – это, например, особняк на улице Тельмана, 48, он был куплен еще в 2006 году у покидающих город цыган семьей русского бизнесмена. На перекрестке улиц Военного Флота и Печатников, где в свое время прошло знаменитое стояние «уралмашевцев», остался каркас снесенного цыганского особняка – появилась автозаправка, на которой трудятся выходцы из Азербайджана, здесь цыганские дома приобрели езиды, живущие здесь небольшой национальной диаспорой.

Как рассказали нам в поселке, цыгане были вынуждены продать свои дома, потому что они потеряли доходы от наркоторговли, а содержание дворцов, построенных скорее ради кича, оказалось слишком дорогим из-за неправильно подведенных коммуникаций. Соответственно, продавать их пришлось за небольшие суммы. В результате подавляющее большинство дворцов заняты обитателями, которые к прежним хозяевам не имеют никакого отношения.

Отметим, что Цыганский поселок планируется снести и на его месте построить жилой квартал.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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