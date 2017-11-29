В Москве начался Архиерейский собор. Судьбу останков семьи Николая II обсудят за закрытыми дверями

В московском Храме Христа Спасителя сегодня открылся Архиерейский собор, в котором будет принимать участие президент РФ Владимир Путин. В течение четырех дней высшее духовенство планирует обсуждать новые правила церковных браков, использование интернета священнослужителями, ситуацию в Сирии и на Украине, а также судьбу останков семьи Николая II.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром представителей СМИ пустили только на торжественное и протокольное открытия Архиерейского Собора. Дальнейшие дискуссии и встречи церковных иерархов будут идти в закрытом режиме. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил сегодня в социальной сети, что всего запланировано 13 пленарных заседаний, которые будут идти вплоть до 2 декабря. Официальную позицию РПЦ на заявленные вопросы донесут до общественности только в ближайшую субботу на специальной пресс-конференции.

Общественность, главным образом, волнует вопрос о признании царскими останков, найденных под Екатеринбургом в Поросенковом логу. Многочисленные экспертизы подтвердили, что они принадлежат последнему российскому императору Николая II и членам его семьи, которые были расстреляны в 1918 году, в доме инженера Ипатьева. Однако до сих пор РПЦ не признала их.

Сегодня стало известно, что Архиерейский собор РПЦ не примет окончательного решения по «екатеринбургским останкам». Об этом заявил на брифинге в перерыве Собора пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков. «Окончательные решения по теме останков будут приняты тогда, когда закончатся все исследования и будут проведены все экспертизы. Сейчас они еще не завершены. Поэтому обсуждение на этом Архиерейском соборе темы «екатеринбургских останков» носит промежуточный характер, – сказал Волков, которого цитируют «РИА Новости»

Останки в 1998 году были захоронены в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, в усыпальнице Романовых. Но священнослужители говорят о том, что у них остается много вопросов к следствию и госкомиссии. РПЦ придерживается мнения о недостаточности исследования, поэтому к идентификации останков вновь привлекли Следственный комитет, который в 2015 году эксгумировал останки в Петропавловской крепости.

27 ноября этого года патриарх Кирилл принял участие в конференции «Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия». Эксперты, члены церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, доложили священноначалию промежуточные результаты работы. Согласно их заключению, останки с большой вероятностью принадлежат членам царской семьи. Но церковь не сделала по этому поводу каких-либо конкретных заявлений, было лишь заявлено, что свое отношение к исследованиям ученых «будет формироваться в том числе и в контексте работы Архиерейского собора и Священного синода». При этом было отмечено, что сейчас планирует провести новую психолого-историческую экспертизу, чтобы выяснить, был ли расстрел императорской семьи ритуальным убийством. Как рассказала старший следователь по особо важным делам СК России Марина Молодцова, для этого сформируют экспертный совет, в который войдут сотрудники Академии наук, Московского и Санкт-Петербургского университетов, а также работники архивов и священники.

Москва, Екатеринбург, Игнат Бакин

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