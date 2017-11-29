На строительство «Эрмитаж-Урал» в 2018 году выделено 166 миллионов рублей

Строительство уникального центра «Эрмитаж-Урал», наконец, сдвинулось с мертвой точки. В 2017 году проект получил 29 миллионов рублей на подготовку двух площадок на улице Вайнера, 11 и 16, в Екатеринбурге. Как сообщила сегодня депутатам начальник городского управления культуры Татьяна Ярошевская, вся проектно-сметная документация прошла госэкспертизу, а объекты получили разрешение на строительство. Но городских чиновников снова одолевают сомнения, выполнит ли область свои финансовые обязательства вовремя.

«На 2018 год заложено 13 миллионов рублей из бюджета Екатеринбурга и 153 миллиона из областного бюджета. Я пока эту сумму не видела, а областной бюджет еще не принят. Но переговоры по «Эрмитажу» ведутся в прежнем ключе. Федерация от проекта не отказывается, но деньги из федерального бюджета поступят только в 2019 году. Соглашение у нас пролонгировано до 2020 года, но нам надо постараться открыть центр раньше, иначе будет неловко», – заявила Татьяна Ярошевская.

Напомним, первоначально открытие центра «Эрмитаж-Урал» должно было состояться в 2016 году, но из-за отсутствия денег строительство постоянно откладывалось. Первое финансирование поступило только летом этого года. Общая стоимость проекта оценивается в 560 миллионов рублей. Порядка 200 миллионов должно поступить из федерального бюджета, остальную сумму платит Свердловская область (90%) и Екатеринбург (10%).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.11.17

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