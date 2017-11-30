Комиссия ЕГД рассмотрела бюджет в первом чтении на грани кворума

Депутаты профильной комиссии ЕГД сегодня одобрили проект бюджета Екатеринбурга на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в первом чтении. Заседание началось на грани кворума – из 11 человек в составе комиссии два эсера отсутствовали вовсе, а еще двое депутатов пришли с опозданием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», параметры бюджета Екатеринбурга на следующий год претерпели особых изменений. Напомним, доходы казны составят 36,53 миллиарда рублей, расходы – 37,42 миллиарда, дефицит определен в размере 886,9 миллиона рублей. Аналитики финансового департамента мэрии указали, что на 2018-2020 годы ожидается плавный рост собственных доходов Екатеринбурга за счет налоговых и неналоговых поступлений. Хотя в городской счетной палате заметили негативную тенденцию снижения доходов от продажи муниципального имущества и отметили риск увеличения дефицита бюджета в будущем. Например, в финансовом документе на 2018 год уже учтено снижение доходной статьи от реализации имущества городских округов на 171 миллион рублей.

Депутаты приняли проект бюджета практически без обсуждения, заявив, что слышали те же цифры на других комиссиях. Александр Косинцев, который сегодня исполнял обязанности председателя бюджетной комиссии в отсутствии Игоря Пехотина, озвучил информацию по прогульщикам. На заседание сегодня не явился без уважительных причин представитель «Справедливой России» Антон Швалев. В соответствии с регламентом ЕГД он не сможет задавать вопросы по бюджету на пленарном заседании думы. Остальные отсутствующие заранее объяснили причину пропуска комиссии.

Добавим, что «нулевое» чтение бюджета в гордуме тоже прошло без ажиотажа. На информационном часе собралось всего 12 человек, чтобы послушать доклад финансового департамента мэрии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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