«Больше жести, больше ада», – екатеринбургский рэпер Наум Блик посвятил новый стих Мутко, Олимпиаде и Путину

Екатеринбургский поэт и рэп-исполнитель Наум Блик написал стихотворение на злобу дня: об отстранении сборной РФ от Олимпиады-2018, а также о заявлении Владимира Путина о своем выдвижении на новый президентский срок.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое новое творение Наум Блик разместил на своей странице в фейсбуке:
Больше жести, больше ада,
Мимо нас Олимпиада.
С громким криком «Прокачу»
Подменял Мутко мочу.
Прокатил, да не туда:
Отстранён был навсегда.
Но зато в стране родной
Всё ещё почти герой.
У Виталия Мутко
Вдруг спросили: судьи кто?
Он ответил: «Ай донт ноу,
Все вопросы к Джону Сноу».
<…>
То ли ехать, то ли нет,
Где же правильный ответ?
Давит страх со всех сторон
Ждут…а что же скажет Он?
У него же по работе
Встреча на автозаводе,
Там кричали Газ за Вас
Тут спортсменов Он и спас.
Молвил в гробовой тиши:
«Поезжайте, от души!
Мы препятствовать не будем
Ну чего мы, что ль, не люди?
Что мне ВАДА,
Что мне МОК
Я иду на новый срок».
Напомним, в апреле этого года Наум Блик написал стихотворение, посвященное намерениям властей и РПЦ построить собор святой Екатерины в акватории городского пруда. Молодой человек снял клип и зачитал свое произведение в образе Никиты Михалкова.
Екатеринбург, служба информации
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