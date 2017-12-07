«Больше жести, больше ада», – екатеринбургский рэпер Наум Блик посвятил новый стих Мутко, Олимпиаде и Путину

Екатеринбургский поэт и рэп-исполнитель Наум Блик написал стихотворение на злобу дня: об отстранении сборной РФ от Олимпиады-2018, а также о заявлении Владимира Путина о своем выдвижении на новый президентский срок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое новое творение Наум Блик разместил на своей странице в фейсбуке:

Больше жести, больше ада,

Мимо нас Олимпиада.

С громким криком «Прокачу»

Подменял Мутко мочу.

Прокатил, да не туда:

Отстранён был навсегда.

Но зато в стране родной

Всё ещё почти герой.

У Виталия Мутко

Вдруг спросили: судьи кто?

Он ответил: «Ай донт ноу,

Все вопросы к Джону Сноу».

<…>

То ли ехать, то ли нет,

Где же правильный ответ?

Давит страх со всех сторон

Ждут…а что же скажет Он?

У него же по работе

Встреча на автозаводе,

Там кричали Газ за Вас

Тут спортсменов Он и спас.

Молвил в гробовой тиши:

«Поезжайте, от души!

Мы препятствовать не будем

Ну чего мы, что ль, не люди?

Что мне ВАДА,

Что мне МОК

Я иду на новый срок».

Напомним, в апреле этого года Наум Блик написал стихотворение, посвященное намерениям властей и РПЦ построить собор святой Екатерины в акватории городского пруда. Молодой человек снял клип и зачитал свое произведение в образе Никиты Михалкова.

Екатеринбург, служба информации

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