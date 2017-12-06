российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 декабря 2017, 18:08 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Дождались: Путин заявил о своем участии в выборах президента РФ

Дождались: Путин заявил о своем участии в выборах президента РФ
Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2018 году. «Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», – сказал он на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода.

При этом Путин добавил, что «лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет».

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня на форуме волонтеров в Москве Путин в очередной раз уклонился от ответа на вопрос о своем участии в президентских выборах, но при этом пообещал, что примет «очень ответственное решение» о выдвижении на новый срок уже скоро – с учетом поддержки российского общества.

По словам Путина, мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь в России, сделать страну мощнее, но «достичь этих целей можно только при одном условии – если люди доверяют и поддерживают».

В то же время Путин поинтересовался у участников форума, поддержат ли те его выдвижение, и, получив ответ зала «Да-а-а!», сказал, что примет решение в ближайшее время.

Как известно, выборы президента состоятся в марте 2018 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.12.17

Вопреки оптимизму чиновников: российская экономика перешла к стагнации. / Глава подмосковного Серпуховского района объявлен в розыск. / «Путин не знает реальной ситуации в стране». Эльвира Агурбаш готова прийти ему на смену и накормить Россию. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Выборы президента РФ - 2018

«Путин не знает реальной ситуации в стране». Эльвира Агурбаш готова прийти ему на смену и накормить Россию

Путин фактически объявил о своем выдвижении – пока неформально

Следующим президентом России может стать робот

Кандидат в президенты РФ Борис Титов ищет свой электорат в СИЗО

Удальцов призвал левых патриотов дать бой Путину

Новый кандидат в президенты поборется за счастье россиян

Слух дня: старт кампании Путина дадут на Урале

«Левада-центр» подвел промежуточные итоги выборов президента РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Выборы, Общество, Политика, Россия, Экономика, Выборы президента РФ - 2018, Путин Владимир,

Новости партнеров