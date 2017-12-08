Главу Богдановича будут выбирать из чертовой дюжины претендентов

В Богдановиче завершился первый этап третьего по счету конкурса по избранию кандидатов на пост главы города.

Во второй тур прошли 13 претендентов, из них пятеро участвовали в предыдущих конкурсах. По сообщению муниципальной газеты «Народное слово», второй этап конкурса пройдет в следующую пятницу, 15 декабря, в 10:00. Кандидаты должны будут представить конкурсной комиссии свои программы по развитию Богдановича.

Опытных участников конкурса – пять. Это действующий глава Владимир Москвин, замглавы по соцполитике Елена Жернакова, директор МУП РСУ Александр Пургин, ИП Станислав Любивый и бывший мэр Андрей Быков, возглавлявший город в 2000-2012 гг. Также в конкурсе участвуют сотрудник минЖКХ Сергей Петров, бывшие депутаты гордумы Геннадий Левченко и Владимир Густокашин, ИП Юрий Игнатьев, депутат Алексей Буслаев, главный инженер Богдановичского ОАО «Огнеупоры» Павел Мартьянов, подполковник полиции Альберт Алешкин и замглавы Алексей Мельников. Владимир Голованов, который прошедшим летом на три недели «захватил» власть в городе, в этот раз документы подавать не стал.

Тот факт, что на конкурс повторно выдвинулись претенденты, которых ранее уже «браковали», никого не смущает. В областной администрации считают, что претенденты, которые не смогли победить с первой попытки, могут добиться успеха при повторном проведении конкурса. Об этом заявил на днях на заседании профильного комитета заксобрания директор департамента по МСУ губернатора и правительства Андрей Бабиков. По его словам, такая практика уже была, потому что закон не запрещает гражданам предпринимать повторные попытки принять участие в конкурсах на пост главы. Напомним, предыдущие два конкурса закончились ничем: комиссия постановила, что ни один из претендентов не достоин мэрского кресла.

Богданович, служба информации

Богданович. Другие новости 08.12.17

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