Резиденция: аутсайдеры конкурсов на должность мэров «хорошеют» при повторном заходе. Но не в Богдановиче

Претенденты на должность глав городов, которые не смогли победить в конкурсе с первой попытки, могут добиться успеха при повторном проведении конкурса. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на заседании профильного комитета Заксобрания директор департамента по МСУ губернатора и правительства Андрей Бабиков. ПО его словам, такая практика уже была, потому что закон не запрещает гражданам предпринимать повторные попытки принять участие в конкурсах на пост главы. Депутат Анатолий Сухов высказал сомнение в эффективности такого подхода, предположив, что один и тот же круг лиц может заявляться на конкурсы бесконечно, а местная дума – так же бесконечно их отвергать.

По мнению Бабикова, ничего страшного в такой практике нет. «Такие прецеденты были, когда заходили те же самые люди, и дума в итоге все-таки принимала решение. Со временем многое меняется. Меняются обстоятельства, меняется оценка депутатов, Кандидат по-другому показывает себя», – прокомментировал он. Напомним, сейчас повторный конкурс по избранию главы проходит в многострадальном Богдановиче, где летом разразился полноценный политический кризис. Один из участников предыдущего (второго по счету) конкурса, Владимир Голованов, при поддержке депутатов гордумы прошлого созыва в августе сумел захватить власть в городе и удерживать ее около трех недель, пока не был снят с должности по суду. Сейчас обязанности главы продолжает исполнять прежний мэр Владимир Москвин, который. помимо этого, подал заявку на участие уже в третьем по счету конкурсе. Первые два завершились тем, что все претенденты были признаны недостаточно квалифицированными. Тем не менее, на третий конкурс за небольшим исключением заявились те же самые участники. Ожидается, что конкурсная комиссия соберется на заседание в начале декабря.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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