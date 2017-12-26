Депутат ЕГД: «Учительская зарплата в Екатеринбурге отличается от обещанной майскими указами, но педагоги боятся говорить об этом»

В Екатеринбурге снова обсуждается тема заниженных учительских зарплат. Как заявил сегодня на заседании городской думы депутат Олег Хабибуллин, реальная оплата труда в школах не соответствует показателям в майских указах президента РФ, об исполнении которых рапортуют власти. Обычные педагоги, даже с учетом всей нагрузки в школе, получают на руки не более 35 тысяч рублей, тогда как зарплата директора образовательного учреждения может составлять от 100 тысяч и выше. За счет этой огромной разницы и создается красивая статистика для официальных отчетов, считает парламентарий.

В беседе с РИА «Новый День» Олег Хабибуллин рассказал, что к нему поступает масса обращений от педагогов по поводу заниженной зарплаты. «Кто-то приходит на депутатский прием, кто-то по знакомству рассказывает. Моя супруга педагог, поэтому я знаю эту проблему не понаслышке. Сейчас ставка у обычного учителя 7 тысяч рублей с небольшим. Педагог может взять две ставки, больше он физически не вытянет, а это 15-18 тысяч рублей. Все остальное идет из премиального фонда оплаты труда. Максимум, что может заработать учитель, – 35 тысяч рублей, это потолок. Хотя в майских указах цифра стоит другая, больше 40 тысяч рублей. Многие педагоги не хотят говорить об этом вслух, потому что боятся потерять работу. Но я точно знаю, что это проблема не одной взятой школы, а системная. Я поэтому и задал этот вопрос в думе, чтобы прояснить ситуацию», – отметил депутат.

В ответ глава городской администрации Александр Якоб сообщил, что «дорожная карта» по майским указам президента РФ в Екатеринбурге исполняется, но пересмотр ставок зарплат педагогов находится вне компетенции городской власти.

«Мы готовы принять участие в обсуждении этой темы, но пока никаких приглашений из областного правительства не поступало. Это действительно вопрос экономики. Очень большой процент городского бюджета расходуется на образование, и если тарифы оплаты труда педагогов будут меняться, то эта цифра будет увеличена», – добавил он.

К слову, бюджетные расходы Екатеринбурга на оплату труда в сфере образования в 2018 году составят порядка 15 миллиардов рублей – и эти деньги целиком направляются из региональной казны. По закону, муниципалитет оплачивает только дополнительное образование в школах.

Председатель думской комиссии по образованию Елена Дерягина добавила, что фонд оплаты труда учителей и школьных управленцев (директора, завуча и завхоза) считается отдельно. На замечание по поводу высоких зарплат руководителей школ депутат отреагировала фразой: «Так и ответственность у них большая!» Зарплата рядового учителя, по ее словам, складывается из оплаты за количество классов и стимулирующих выплат, зависящих от успехов учеников. «Чем меньше школа, тем меньше заработная плата, это действительно так. Но я очень прошу, если есть вопросы по учительской зарплате, задавайте их здесь или через департамент образования. Проблема решаема либо через план нагрузки, либо надо смотреть бухгалтерский учет школы. Не надо бузить эту тему среди населения», – неожиданно попросила коллег Дерягина.

Напомним, скандал с резким снижением зарплаты учителей уже был в Екатеринбурге в 2016 году. Тогда педагоги жаловались, что в начале учебного года им выплатили оклады без надбавок и премий. Директор одной из школ объясняла, что на самом деле снизился размер стимулирующих выплат, а не зарплаты. Как сообщила сегодня Елена Дерягина, после разбирательств учителя все-таки получили деньги в полном объеме. Для этого потребовался перерасчет и признание технической ошибки бухгалтерии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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