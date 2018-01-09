Алко много не возить, без жилета не ходить, радоваться росту МРОТ: по каким новым законам будут жить россияне в 2018 году

Несколько новых законов поменяют жизнь россиян в этом году. Часть из них уже заработали, некоторые вступят в силу спустя полгода. Новшества касаются практически всех – автомобилистов будут штрафовать за новые нарушения, имеющим детей добавят пособия и льготы, некоторых пенсионеров ждет рост выплат аж на 250 рублей. О главных изменениях этого года – в материале РИА «Новый День».

Сразу несколько новшеств ждут автомобилистов, правда, в этом году чего-то радикального не ожидается. Начнем с невеселых, но уже традиционных, изменений – рост ставок акцизов на бензин. В этом году запланировано два повышения. Первое произошло 1 января: акцизы на бензин 5 класса выросли на 10,7 % до 11 213 рублей за тонну. Второе повышение ожидается 1 июля – до 11 892 рублей за тонну. Акциз на дизель вырос на 12,7 %, со второй половины года его также ждет новый рост. Ожидается, что цены на бензин вырастут на 50 копеек.

Теперь законодательно запрещено выкидывать из окон автомобилей окурки. А заодно спички, горячую золу, шлак, уголь. На железнодорожные пути это выкидывать также нельзя.

С этого года водителей и пассажиров, которые выходят из авто на дорогах за пределами населенных пунктов, обязали надевать светоотражающие жилеты. Постановление вступает в силу 16 марта. С 1 июля этого года автомобилистов должны перевести на электронный ПТС – их внедрение уже началось, но через полгода бумажные документы выдавать перестанут.

В новых полисах автогражданки появится QR-код. С его помощью можно будет в режиме онлайн узнать сведения о договоре, предполагается, что такая мера поможет бороться с подделками.

И еще одно изменение в сфере страхования – период охлаждения, то есть возможность отказаться от навязанной страховки, увеличен с 5 до 14 дней. Это касается не только услуг, которые «втюхивают» вместе с ОСАГО некоторые страховые компании, но и всех вариантов добровольного страхования (в том числе при кредитовании).

С этого года вступают в силу поправки в ФЗ-214 (о долевом строительстве), которые могут серьезно перестроить рынок недвижимости. Требования к застройщикам ужесточатся: компания, ведущая строительство, должна находиться на рынке не менее трех лет и иметь не менее 10 тыс. кв. метров сданных площадей, не менее 10 % от проектной стоимости работ должно быть на счету застройщика, один объект может строить одна компания, застройщик должен отчислять 1,2 % от денег дольщиков в компенсационный фонд и т.д. Стройка будет серьезно контролироваться банками. Долевку постепенно вытеснит проектное финансирование – банковское кредитование и иные формы финансирования. Поправки вступают в силу в июле, эксперты ранее предсказывали, что замена долевого строительства проектным финансированием может привести к удорожанию квартир по всей России.

Банки в этом году обязаны решить, по какой лицензиеи они будут работать дальше – базовой или универсальной. Минимальный размер капитала для базовой лицензии установили на уровне 300 млн рублей, для универсальной необходим капитал в 1 млрд рублей. Для банков будет действовать упрощенная система отчетности, но и круг операций им ограничат. Сейчас все банки считаются универсальными, переходный период будет завершен к 1 января 2019 года. Агентство по страхованию вкладов в этом году увеличит базовую ставку взносов в Фонд страхования вкладов с 0,12 до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал).

Ожидается, что в 2018 году заработает закон о криптовалюте. Проект разрабатывает Минфин, согласно ему, майнеров выведут из тени, заставив регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и платить налоги. Предлагается ограничить привлечение средств через ICO до 1 млрд рублей. Завершить работу над законопроектом должны в первом полугодии. А ЦБ заодно предлагает законодательно урегулировать краудфандинг, чтобы защитить кредиторов от риска потери средств. Что из этого получится, также станет ясно до июля.

С 1 января 2019 года в России минимальный размер оплаты труда в Росси будет равен величине прожиточного минимума, но выравнивать величины начнут в этом году. В январе этого года МРОТ составит 9 тысяч 489 рублей или 85% от величины прожиточного минимума. Заработал закон о пособиях на содержание первенцев. Сумма будет рассчитываться индивидуально, выплаты будут получать семьи, общий доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. А семьи, где с 1 января появился второй ребенок, третий и так далее, смогут претендовать на ипотеку под 6 %. С наступлением нового года пенсионерам проиндексировали пенсии, страховая часть увеличилась на 3,7 %. Но это не касается работающих пенсионеров – им прибавят к выплатам по 240-250 рублей.

С этого года в России начал действовать закон о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров). Теперь пользоваться мессенджерами могут только пользователи, идентифицированные по номеру телефона на основании соответствующего договора с оператором связи. Впрочем, и без этого закона мессенджы регистрировали в основном по номеру телефона.

И, наконец, несколько изменений этого года связаны с алкоголем. С 1 января этого года запрещена продажа слабоалкогольных энергетиков. Перемещать немаркированный алкоголь по стране нельзя, если его объем превышает 10 литров, – на заметку самогонщикам и прочим любителям создавать напитки самостоятельно. Пиво в пластиковой таре объемом более 1,5 литров на прилавках больше легально не появится.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 09.01.18

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