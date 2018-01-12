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Пятница, 12 января 2018, 18:05 мск

Екатеринбург

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Назначено судебное заседание по отставке двух екатеринбургских депутатов

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил дату рассмотрения иска областного прокурора Сергея Охлопкова к Екатеринбургской городской думе. Напомним, прокуратура требует уволить депутатов Михаила Гаранина и Владимира Смирнова, допустивших грубые ошибки в декларациях о доходах. Судебное заседание состоится 19 января в 10 часов утра, передает корреспондент РИА «Новый День».

Как ранее сообщалось, у Михаила Гаранина были найдены счета в иностранном банке, что противоречит законам РФ, а Владимир Смирнов, по данным прокуратуры, не указал в своем отчете три квартиры. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова потребовала лишить мандатов депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство. Однако городская дума сначала отложила этот вопрос, а спустя две недели единогласно отклонила претензии прокуратуры.

Добавим, что Владимир Смирнов был избран депутатом ЕГД в марте 2017 года и списал ошибки на незнание процедуры подачи декларации о доходах. Михаил Гаранин попадается на нарушениях второй год подряд – в 2016 году за это он был лишен мандата, но позже городская дума отозвала свое решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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