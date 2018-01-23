«Где были коммунисты в 1920?» и «Мы помним, как Хохряков брал заложников» – в ЕГД вопрос о топонимике перерос в политический диспут

Вопрос о смене регламента переименований улиц в Екатеринбурге рассорил депутатов городской думы. Коллеги обвинили автора инициативы Эдуарда Мансурова в политическом пиаре и припомнили «исторические грехи» коммунистов. Сегодня дума отказалась обсуждать эту тему, но дискуссия продолжится в рамках профильной депутатской комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Эдуард Мансуров предложил на заседании думы обсудить проект поправок в устав Екатеринбурга, согласно которым право давать топонимические названия переходит от мэрии к городской думе. В этом случае, считает коммунист, переименование городских улиц будет проходить с учетом мнения населения. Но предложение вызвало шквал недовольства.

Резко против инициативы высказался глава городской комиссии по топонимике Дмитрий Сергин. «Сегодня есть демократический механизм, который позволяет выявить срез общественного мнения, если улица переименовывается. Комиссия, которая рассматривает предложения, на 90% состоит из людей, которые не работают чиновниками. Это лингвисты, историки, архитекторы, и они вправе высказывать свое мнение. Почему этот вопрос сейчас так политизирован? А где была ваша партия, ваши предшественники, когда в 1920-1930 года старые названия Екатеринбурга стирались с лица земли? Может, та же партия решит переименовать улицу Ленина в улицу Грудинина? Заодно и памятник поменять, чтобы продвинуть его на президентских выборах?», – накинулся на коллегу Сергин.

Мансуров попытался возразить, что нынешний регламент как раз не учитывает результаты общественных опросов, но затем в дискуссию вмешались юристы думы. По их словам, проект поправок в устав должен пройти правовую экспертизу, после чего документ будет включен в повестку одной из профильной комиссий думы – либо по вопросам МСУ, либо по городскому хозяйству.

«Готовьте документы, и мы вынесем вопрос на следующую думу. Если хотите обсуждать, тут вам могут ответить – как Малышев подавлял крестьянские восстания, как Хохряков брал заложников. А сейчас нечего ставить на голосование, если нет проекта решения», – неожиданно подытожил спор глава города Евгений Ройзман. Владимир Крицкий, возглавляющий комиссию по горхозяйству, и вовсе заявил, что городская дума не место для выяснения политических вопросов.

Напомним, свердловский обком КПРФ и несколько ветеранских организаций выступают за введение моратория на переделку названий улиц и снос памятников, относящихся к советской эпохе. Дискуссия началась после того, как мэрия запустила опрос о переименования улицы Володарского в улицы Богоявленскую, а губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что не расстроится, если памятник Ленину на площади 1905 года вдруг исчезнет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 23.01.18

Кадыров намерен открыть рейсы из Грозного в Екатеринбург. / Алексея Беззуба признали виновным в падении ворот на ребенка. / Инспекцию «Экспо» ждут в апреле: «нужно вывезти снег и обеспечить удачное начало весны в городе». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»