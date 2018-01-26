К выборам из Нижней Туры исчезнет участок для незрячих, а в Талице – появится

Свердловский облизбирком опубликовал список избирательных участков, оснащенных специальными трафаретами и информационными материалами для голосования незрячих и слабовидящих избирателей в день выборов президента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общее число таких участков в области осталось неизменным со дня выборов губернатора – 16. Но немного изменилось их распределение по территориям. В 2017 году семь участков располагались в Екатеринбурге (три – в Орджоникидзевском районе), по два – в Реже и Нижней Туре, по одному – в Верхней Туре, Нижнем Тагиле, Ревде, Серове и Туринске. В этом году число специально оборудованных участков в Нижней Туре сократится до одного, но появится новый – в Талице, на улице Ленина, 71.

Напомним, в конце прошлой парламентской сессии депутаты заксо приняли поправки в Избирательный кодекс, согласно которым Пенсионный фонд РФ обязан дважды в год, в январе и в июле, предоставлять в областной избирком информацию о числе в муниципалитетах избирателей-инвалидов, в том числе колясочников, незрячих людей, использующих собак-поводырей, а также неслышащих.

Добавим, что избиркомы всегда обеспечивали участки бюллетенями, напечатанными шрифтом Брайля, но они зачастую оставались невостребованными. В 2016 году перед выборами в Госдуму председатель Свердловского областного отделения Всероссийского общества слепых Мавзиля Юдина рассказала, что очень многие незрячие просто не умеют читать шрифт Брайля. На выборах губернатора в 2017 году таким избирателям предложили аудиобюллетени.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.01.18

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