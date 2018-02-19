Суд отказал кандидаткам на пост главы Дегтярска в защите их прав

Ревдинский городской суд встал на сторону гордумы Дегтярска в ее споре с бывшими участницами конкурса по отбору кандидатур на пост главы города.

Как сообщили РИА «Новый День» в суде, истицам Наталье Кузнецовой и Татьяне Васильевой было предложено заключить с думой мировое соглашение, но этого не случилось. Ранее две финалистки конкурса по отбору кандидатов на пост главы попытались доказать, что местная дума нарушила закон, не вынеся решение в пользу одной из них. Однако суд, приняв во внимание, что ни одна из финалисток не набрала половины голосов местных депутатов, отказал в удовлетворении их требований.

Напомним, эпопея с конкурсом по избранию главы Дегтярска тянется уже не первый год. Сейчас муниципалитетом в статусе и.о. до сих пор руководит Игорь Бусахин, хотя срок его полномочий истек в октябре 2015 года. В 2016 году был объявлен конкурс на пост главы, но в январе 2017 он был признан несостоявшимся. Две участницы конкурса, Кузнецова и Васильева, набравшие наибольшее количество баллов по итогам отбора, подали в суд иск о защите их прав. Осенью Ревдинский городской суд обязал конкурсную комиссию повторно рассмотреть вопрос о результатах конкурса, и она решила, что в финал вышли Кузнецова и Васильева. 19 января состоялось голосование за Васильеву и Кузнецову, но ни одна из них не набрала нужного количества голосов. Депутаты объявили о намерении объявить уже третий по счету конкурс, что, с точки зрения претенденток, было не вполне законно.

Дегтярск, Ревда, служба информации

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