Первые портативные дефибрилляторы передадут в полицию, школы и музеи

Уральский оптико-механический завод должен передать портативные дефибрилляторы Уральскому институту кардиологии в ближайшее время. После этого их начнут распределять по административным зданиям и машинам экстренных служб.

Как рассказали РИА «Новый День» в департаменте информполитики, первые 90 портативных дефибрилляторов АНД-А15 отдадут для оснащения машин скорой помощи, ГИБДД и пожарной охраны, в администрации городов, на вокзалы, в аэропорты, музеи, школы. В ДИПе уточняют, что серийное производство устройств началось на УОМЗ в декабре 2017 года. Напомним, аукцион на приобретение портативных дефибрилляторов для размещения в местах массового пребывания людей был объявлен 27 декабря 2017 года, впрочем, не было никаких сомнений, что контракт стоимостью 6,5 млн рублей получит именно УОМЗ.

Устройство заказывал ГБУЗ Свердловской области «Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи Уральский институт кардиологии», который возглавляет основатель частной клиники и известный врач Ян Габинский. Год назад корреспондент РИА «Новый День» общалась с представителем Оптико-механического завода – на предприятии по заказу Габинского изготавливали и тестировали портативный дефибриллятор, информацию подтверждал и сам врач.

Екатеринбург, служба информации

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