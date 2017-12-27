Свердловская область закупает дефибрилляторы «для размещения в местах массового пребывания людей»

В Свердловской области все-таки установят так называемые уличные дефибрилляторы. Эту идею в регионе обсуждали несколько лет, причем многие медики (и «официальный минздрав») были против. Сегодня на сайте госзакупок появился аукцион на приобретение портативных дефибрилляторов для размещения в местах массового пребывания людей.

Из областного бюджета выделяется около 6,5 млн рублей, требуется 90 портативных дефибрилляторов. Устройства должны работать не менее 4 часов в мониторном режиме, выдавать не менее 200 ударов с энергией 200 Дж. Дефибрилляторы должны уметь давать голосовые команды на русском языке и дублировать сообщения о последовательности выполнения реанимационных мероприятий на светодиодных и графических индикаторах. Судя по всему, устройства будут устанавливать не на улице, а в помещениях – требования к температурному режиму ограничиваются пределами от 0 до + 43 градусов.

Закупку разместил профильный департамент правительства Свердловской области, а заказчик устройств – ГБУЗ Свердловской области Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи Уральский институт кардиологии. Возглавляет ее основатель частной клиники и известный врач Ян Габинский. Год назад корреспондент РИА «Новый День» общалась с представителем Оптико-механического завода – на предприятии по заказу Габинского изготавливали и тестировали портативный дефибриллятор, информацию подтверждал и сам врач.

Еще в 2015 году с подачи Габинского губернатор Евгений Куйвашев заявил, что на улицах свердловских городов поставят уличные дефибрилляторы в рамках программы «Территория здоровых сердец». Тогда представители профессионального сообщества крайне скептически отнеслись к подобного рода предложениям. В пресс-службе минздрава по Свердловской области ранее говорили, что к разработке Оптико-механического завода отношения не имеют, министерство никаких соответствующих заказов не делало.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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