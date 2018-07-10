Дефибрилляторы Куйвашева не будут развешивать на улицах и торговых центрах – это незаконно (ФОТО)

Сегодня на выставке «Иннопром-2018» впервые показали портативные дефибрилляторы АНД-А15, которые начали выпускать в прошлом году на Уральском оптико-механическом заводе. Напомним, одним из инициаторов это процесса был губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В конце декабря прошлого года 90 устройств были закуплены минздравом Свердловской области за 6,5 млн рублей. Тогда же в департаменте информполитики рассказывали «Новому Дню», что аппараты передадут для оснащения машин скорой помощи, ГИБДД и пожарной охраны, в администрации городов, на вокзалы, в аэропорты, музеи, школы. Однако до сих пор нигде из общественных мест АНД не появились.

Этому есть простое объяснение: как выяснилось, для того чтобы автоматическим дефибриллятором мог воспользоваться любой человек – а именно в этом суть уличного устройства, – необходимо поменять законодательство. «В нынешних документах просто нет такого понятия как автоматический дефибриллятор, проводить дефибрилляцию, которая является медицинской процедурой, может только врач-реаниматолог или врач-кардиолог. И это закреплено в законе», – рассказал «Новому Дню» эксперт, попросивший не раскрывать его имени.

Таким образом, пока закупленные устройства могут быть переданы только бригадам СМП, что тоже неплохо, но сводит на нет всю затею. «Что такое фибрилляция? Когда желудочки сердца не способны создать давления в артериях, потому что сокращаются неритмично, хаотично. Чтобы заставить их работать снова, надо через них пропустить ток высокого напряжения низкой силы. Как правило, 5 киловольт. Но если ритм слетел, время приезда скорой – даже в самом успешном случае, будет слишком долгим. Грубо говоря, если сейчас здесь, в третьем павильоне, случится у кого-то приступ, а скорая будет уже на парковке, то к моменту, когда они сюда добегут, это будет уже труп. Если есть опасность остановки сердца, должны быть наклеены электроды, чтобы произошла дефибрилляция. Но пока нормативной базы для того, чтобы можно было устанавливать АНД в общественных местах, нет», – пояснил агентству медицинский эксперт.

При всем этом устройство действительно автоматическое и им, как и было задумано, может воспользоваться человек даже с очень невысоким IQ. Записанный голос инструктора при включении АНД диктует последовательность действий: «Аппарат работает», «Детские/взрослые электроды», «Оголите грудь пациента в точности, как показано на картинке», «Плотно прижмите электроды к оголенной груди пациента», и так далее вплоть до нажатия кнопки «Разряд», если устройство посчитало, что пострадавшему нужна дефибрилляция.

Напомним, что аппарат сработает только в этом случае. При этом электроды одноразовые, они упакованы в герметичный пакет и уже смочены гелем-проводником. Если у человека не произошло остановки сердца, то пакет придется заменить все равно. Другого техобслуживания не требуется. Батарейки дефибриллятора хватает на пять лет – столько же составляет и срок эксплуатации устройства, после чего оно будет изменено. Правда, когда они появятся в общественных местах Екатеринбурга и Свердловской области, неизвестно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.07.18

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