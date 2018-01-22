В горздраве не знают о планах Куйвашева и Габинского утыкать Екатеринбург дефибрилляторами

С екатеринбургскими властями и управлением здравоохранения города никто не согласовывал размещение уличных дефибрилляторов в местах массового скопления граждан. Об этом «Новому Дню» сообщили в администрации Екатеринбурга. Таким образом, список мест для установки устройств по-прежнему неизвестен.

Напомним, что в конце декабря на портале госзакупок появился заказ на поставку 90 уличных дефибрилляторов на общую сумму 6,5 млн рублей. В ДИПе неоднократно подчеркивали, что это произошло по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Сам он отрекся от того, что идея принадлежит ему, заявив «Новому Дню», что это решение приняли эксперты-кардиологи, а глава региона только поддержал его. «Реализация этого проекта была признана специалистами как наиболее важный шаг в предотвращении летальных исходов от заболеваний ССС. Дефибрилляторы – это простые устройства. Мы будем их дальше закупать. Это недорогое оборудование. Если из 90 сработает один – это во благо. Я вас уверяю, что в таких учреждениях, как здесь, в музее, они будут. Мы обучим персонал, как ими пользоваться. Начнем с мест государственных и муниципальных – музеи, школы, крупные учреждения здравоохранения. В конечном итоге с институтом кардиологии предусматриваем возможность установки в подъездах жилых домов – сначала в охраняемых. С детальными инструкциями по применению. Потом в остальных. В этом нет ничего плохого. По мнению специалистов, это очень эффективный способ спасения жизни», – ответил г-н Куйвашев на вопрос корреспондента нашего агентства.

В настоящий момент идет этап подачи заявок от потенциальных поставщиков дефибрилляторов. Известно, что специально по заказу свердловских властей устройства собрали и запустили в серийное производство на Уральском оптико-механическом заводе. Предприятие также будет участвовать в конкурсе на поставку 90 автоматических наружных дефибрилляторов, которые в прошлом году прошли регистрацию в Росздравнадзоре и апробацию в Уральском институте кардиологии, который как раз разместил заказ на поставку устройств.

Екатеринбург, служба информации

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