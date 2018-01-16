В Екатеринбурге скоро все-таки появятся общедоступные дефибрилляторы Но уральцы по-прежнему не хотят, чтобы их, если что, били током

В Екатеринбурге уже в этом году могут начать спорную с точки зрения многих практикующих медиков программу по установке уличных дефибрилляторов – устройств, которые мощным разрядом тока позволяют восстановить проводимость ритма сердца. Это довольно частое нарушение сердечнососудистой системы, однако не единственное, да и установить, что произошло с человеком, которому стало плохо и он упал, может только врач – необязательно это будет какой-то сбой в работе сердца. Возможен и инсульт, приступ эпилепсии и другие расстройства, при которых применение дефибриллятора не только бессмысленно, но и опасно.

Тем не менее, свердловские власти не оставляют надежды установить дефибрилляторы в местах массового скопления людей. Идею эту вынашивают больше трех лет. Причем всякий раз подчеркивается, что она принадлежит лично губернатору Евгению Куйвашеву. Правда, с реализацией пока не выходит. Так, в 2015 году кардиолог Ян Габинский заявлял, что «уже в этом году на вокзалах, стадионах, в других людных местах нашей области должны появиться переносные дефибрилляторы». «Это современное оборудование весит порядка двух килограммов, им несложно пользоваться, и именно такой приборчик может спасти десятки жизней в случаях, когда счет идет на минуты», – сообщалось тогда.

Как ранее писал «Новый День», стоимость одного уличного дефибриллятора в момент создания программы составляла примерно 150 тысяч рублей. Неизвестно, где планировали закупить оборудование свердловские власти, когда только задумывали программу три года назад, но в итоге они остановились на том, что с пользой посотрудничают в этой части с УОМЗом. Как рассказали «Новому Дню» в компании «Швабе», в структуру которой входит Уральский оптико-механический завод, в прошлом году дефибрилляторы АНД-15 (автоматический наружный дефибриллятор) прошли регистрацию в Росздравнадзоре, а в декабре 2017-го началось серийное производство приборов. Вместе с тем устройства прошли апробацию в Уральском институте кардиологии, который как раз возглавляет Габинский, а также в Областной станции переливания крови. Так что в «Швабе» уверены, что установка АНД на улицах Екатеринбурга – дело ближайшей перспективы. Более того, уже объявлен конкурс на сайте госзакупок. «В январе будет проведен тендер Министерства здравоохранения Свердловской области по поставке дефибрилляторов в места массового скопления людей, по итогам проведения которого новый прибор АО «ПО «УОМЗ» может появиться в крупнейших екатеринбургских ТЦ, на станциях метрополитена и т.д.», – сообщили агентству в компании – производителе дефибрилляторов.

В минздраве Свердловской области обещали позднее уточнить информацию о планах по закупке автоматических уличных дефибрилляторов. Запрос о возможных пунктах размещения «Новый День» отправлял в «Швабе» (ответа не поступило), а также в минздрав и горздрав Екатеринбурга. Но пока информация ограничивается лишь общими фразами про места общего скопления людей.

Надо отметить, что многие медики без восторга относятся к идее установки АНД на улицах Екатеринбурга, в торговых центрах и вокзалах. Если поблизости не будет медика, то даже автоматическим дефибриллятором неподготовленному человеку будет воспользоваться сложно, и даже опасно – для себя и для его случайного пациента. «Если это (установка дефибрилляторов) будет идти параллельно с мощным программным обучением населения по оказанию первой помощи, то это будет иметь смысл, а если это будет какой-то разовой акцией, то я не уверен, что это будет эффективно», – говорил ранее нашему агентству директор Центра медицины катастроф Виктор Попов.

Тем не менее, производитель настаивает: прибор полностью автоматический, воспользоваться им может даже профан в медицине. По некоторым данным, он работает так: на пострадавшего накладываются электроды, и умная автоматика считывает, есть ли показания к дефибрилляции, если нет – то ничего не происходит, а если да – происходит разряд. Правда, автоматика может подвести. И этого больше всего боятся и врачи, и гипотетические пациенты. «Я бы не хотел, если вдруг на улице мне плохо станет и я упаду, чтобы сердобольные прохожие меня током шарахнули», – поделился екатеринбургский чиновник.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 16.01.18

Снова скандал в УрФО: штаб Путина отказался от части подписей, собранных в Кургане. / В Екатеринбурге подсчитали количество избирателей. / В Екатеринбурге будут судить директора предприятия за долги по зарплате четырехлетней давности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»