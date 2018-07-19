Прокуратуру попросят разобраться с пылящимися на складе дефибрилляторами

В истории с невостребованными уральскими дефибрилляторами, которые купили за казенные деньги, но не могут приспособить к использованию, потому что это незаконно, может появиться интересное продолжение. Как уже писал «Новый День», 90 устройств были приобретены у УОМЗ за 6,5 млн рублей из бюджета свердловского минздрава для Института кардиологии Яна Габинского. Предполагалось, что дефибрилляторы будут ставить в аэропорту, на вокзалах, в торговых центрах, но они с момента закупки они пылятся на складе. При этом у устройств ограниченный срок эксплуатации ‒ 5 лет, после чего они приходят в негодность.

«В соответствии с документацией о закупке, товар был поставлен 19 февраля 2018 года. Соответственно, уже 5 месяцев дефибрилляторы хранятся на складе и не используются по назначению, в то время как срок их службы сокращается», ‒ сказала «Новому Дню» юрист екатеринбургского офиса Transparency International Ирина Чарикова.

По ее словам, в соответствии со ст. 12 федерального закона о контрактной системе, «госорганы при планировании и проведении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд». «Заказчик должен был исходить из необходимости достижения заданных результатов – проведение внебольничной реанимации до прибытия бригад скорой медицинской помощи. Для этого необходимо было заблаговременно позаботиться об установке дефибрилляторов в местах массового пребывания людей», ‒ продолжает она.

Однако устройства не только не были установлены, но и неизвестно, когда это представится возможным – как уже писало наше агентство, в федеральном законодательстве попросту отсутствует понятие «автоматический дефибриллятор», которым может пользоваться любой человек. Применять их могут только врачи-кардиологи и врачи-реаниматологи. Поэтому размещать в торговых центрах, на вокзалах, в метро, аэропортах их нельзя.

В мае этого года в Госдуму РФ был внесен законопроект, который разрешает пользоваться автоматическими устройствами всем, в том числе ‒ непрофессионалам, обычным прохожим. Однако, скорее всего, рассматривать поправки в ФЗ «Об основах охраны граждан РФ» будут не раньше конца 2018 года. И даже в случае положительного решения получится, что уральские дефибрилляторы пропылятся на складе Института кардиологии еще несколько месяцев, что сократит срок их службы.

Представители екатеринбургского офиса Transparency International написали по этому факту обращение в прокуратуру.

Напомним, инициатором установки автоматических дефибрилляторов в Екатеринбурге был свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Ранее департамент информполитики области со ссылкой на Яна Габинского заявлял, что устройства, разработанные при поддержке главы региона, уже поступили в работу, в том числе ‒ на «Екатеринбург Арену», однако, как выяснил «Новый День», эта информация оказалась недостоверной.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.07.18

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