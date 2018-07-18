Дефибрилляторы, купленные за бюджетные деньги, пылятся на складе – версия про пригодившиеся на арене устройства оказалась враньем

На прошлой неделе «Новый День» опубликовал текст об уральских дефибрилляторах: 90 штук купили за 6,5 млн рублей из бюджета Свердловской области для Института кардиологии Яна Габинского. Их, как было указано в контракте, собирались устанавливать в «местах массового пребывания людей». Но этого не произошло, поскольку пользоваться таким оборудованием по закону могут только кардиологи или реаниматологи.

Буквально спустя пару дней в ходе пресс-тура на Уральский оптико-механический завод было заявлено, что портативным дефибрилляторам АНД-15, которые собирались устанавливать в торговых центрах, аэропортах и вокзалах, все-таки нашли применение. «Автоматические наружные дефибрилляторы, произведенные по проекту, поддержанному Евгением Куйвашевым, поступили для оказания первой помощи на арены Екатеринбурга, Волгограда, Ростова-на-Дону, а также в фельдшерско-акушерские пункты удаленных районов Краснодарского края», ‒ говорилось в пресс-релизе департамента информационной политики Свердловской области.

Как пояснили «Новому Дню» в ДИПе, эту об этом сообщил сам кардиолог Габинский.

Но оказалось, что, по крайней мере, на арене Екатеринбурга устройствами от УОМЗ не пользовались. Медпункты стадиона были оборудованы импортными устройствами.

«Врачи на стадионе не использовали АНД-15, их вообще не было. У мобильных бригад были дефибрилляторы Zoll в укладках, в медпункты стадиона «Спорт-Ин» поставлял тоже импортное оборудование, купленное на федеральные деньги», ‒ сказал «Новому Дню» собеседник, знакомый с ситуацией.

Действительно, поставками оборудования, в том числе и медицинского, на стадион занималось ФГУП «Спорт-Инжинирнг». Оно было генеральным заказчиком реконструкции арены, оно же ‒ и эксплуатантом стадиона.

«Поставки были, и поскольку они были по договору, то мы ничего не возвращали («Спорт-Инжинирингу»), сейчас все медкабинеты на стадионе хорошо оснащены, ‒ сказала «Новому Дню» представитель «Екатеринбург Арены» Марина Приймак. ‒ Это собственность стадиона, которая закупалась в рамках расходов на реконструкцию и оснащение стадиона. Медицинское оборудование, необходимое для проведения реанимационных мероприятий: дефибрилляторы, кардиографы, капнометры, и другое».

Также в ноябре прошлого года глава свердловского минздрава ‒ тогда им был Игорь Трофимов ‒ подписал приказ № 1948-п «О подготовке к оказанию медицинской помощи в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в г. Екатеринбурге». Документ касался и медицинского оборудования, которым должны были оснастить медпункты на «Екатеринбург Арене». Закупку следовало провести до конца четвертого квартала 2017 года, а до марта 2018-го – установить оборудование на стадионе. Министр назначил ответственным за это главного врача ГБУЗ СО «СОКБ № 1» Феликса Бадаева, но вконце декабря случилось так, что главврачом первой областной больницы стал сам Игорь Трофимов, и заниматься оснащением медпунктов пришлось уже ему самому, по его же собственному приказу. «Новый День» отправил ему официальный запрос информации о том, сколько дефибрилляторов и каких производителей было куплено.

Вместе с тем, согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, СОКБ №1 действительно покупала оборудование для медпунктов стадиона ‒ каталки, кушетки, стерилизаторы, мониторы и один дефибриллятор. Цена контракта на последний составила 1,7 млн рублей. За эти деньги больница купила для «Екатеринбург Арены» одно устройство у ООО «Компания «Технолайн». Причем фирма была единственной, подавшей заявку. Устройство, которое было продано СОКБ №1, произвели вовсе не на УОМЗе. Это мобильный монитор-дефибриллятор Zoll X Series, который выпускают в Японии.

Таким образом, об уральских устройствах на «Екатеринбург Арене» говорить не приходится. Тем не менее бюджетные деньги были потрачены, а сами дефибрилляторы куплены. За пояснениями по этому поводу «Новый День» обратился к Яну Габинскому.

«Что касается нашей арены, то пока все это в состоянии таком… Пока не получены они «Екатеринбург Ареной», ‒ признался собеседник агентства. На вопрос о том, нужны ли они на стадионе вообще, с учетом того, что медпункты там и без того прекрасно оборудованы, он ответил следующее: «В принципе, да, там есть дефибрилляторы, но другого класса, а они должны быть повсеместно. Но не обязательно на арене. Например, в метро, на станциях, на вокзалах, в крупных торговых центрах. Я думаю, все это и там, и там будет».

Пока же 90 дефибрилляторов УОМЗ, купленных за 6,5 млн рублей из бюджета области, просто хранятся на складе Института кардиологии. «У нас постоянно действующая школа, идет обучение. Также мы запросили у минздрава разрешение поставить их на машины ГИБДД, в общественные места. Но пока ответа не было. Пока они находятся в институте», – добавил Габинский.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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