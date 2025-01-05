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Воскресенье, 5 января 2025, 18:15 мск

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С пляжей Севастополя собрано 18 тонн загрязненного мазутом грунта

Фото: тг-канал губернатора Севастополя Михаила Развозжаева

В Севастополе собрано и подготовлено к вывозу порядка 18 тонн загрязненного мазутом грунта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в тг-канале.

Он отметил, что массового загрязнения береговой линии не обнаружено, но есть локальные выбросы мазута на пляжах в разных районах города. Новые загрязненные участки выявили в субботу вечером на пляже «Толстяк», а в воскресенье утром зафиксировано повторное частичное загрязнение пляжей. «Эти загрязнения оперативно ликвидируются», – подчеркнул губернатор.

К очистке береговой линии от нефтепродуктов привлечены около 200 человек, в том числе 50 волонтеров. Новых мазутных пятен в акватории не выявлено.

Развозжаев также сообщил, что обнаружено 7 птиц, пострадавших от мазута. Все они доставлены в ветеринарную лечебницу, отмыты и проходят реабилитацию.

Напомним, 3 января в акватории Севастополя – на входе в Балаклавскую бухту – было впервые обнаружено мазутное пятно размером 1,5 на 1,5 метра, приплывшее из Керченского пролива, где 15 декабря потерпели крушение два танкера с мазутом. Спасатели быстро ликвидировали загрязнение. Позднее выброс нефтепродуктов обнаружили на побережье. Выбросы мазута в Крыму фиксируют с 21 декабря.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе дйствуют режимы ЧС регионального характера.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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