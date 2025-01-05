Пляжам Анапы угрожают новые выбросы мазута

Контрольный облет береговой линии Анапы выявил мазутные пятна и нефтяные пленки в море вдоль песчаных пляжей. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Чиновники осмотрели территорию от Малого Утриша до поселка Витязево. «Вблизи каменистых пляжей вода визуально чистая. От мелких до обширных мазутные пятна и нефтяные пленки зафиксированы на участках моря вдоль песчаной береговой линии», – сказано в сообщении.

Это сохраняет угрозу повторных выбросов на побережье, отметили в оперштабе. Информация о пятнах мазута в акватории передана в федеральный Минтранс, МЧС и Морспасслужбу для проработки возможности сбора загрязнений с морской поверхности. Также на основе облета будут проведены дополнительный контроль береговой полосы и распределение людей и техники по уборке пляжей.

В облете участвовали в том числе помощник президента РФ Руслан Эдельгериев, первый вице-губернатор Краснодарского края, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась, министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, глава Анапы Василий Швец.

Оперштаб позже сообщил, что сегодня был проведен дополнительный мониторинг акватории Анапы с катера. «На протяжении 8 км от Морпорта Анапы до пляжа Витязево обследование показало наличие крупных и мелких мазутных пятен, а также маслянистой пленки на поверхности воды, в том числе и на удалении в 3,5 км от берега», – говорится в сообщении.

Исследование морского дна с помощью подводного дрона в районе пляжа в Джемете на удалении 250 метров от берега показало наличие в толще воды небольших фрагментов нефтепродуктов.

Ранее сегодня МЧС РФ сообщало, что в Анапе и Темрюкском районе собрано более 96 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта и песка.

Напомним, утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Темрюкского района Кубани и Анапы. Выбросы мазута на берег зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

В Краснодарском крае, Крыму и в Севастополе действует режим ЧС.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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