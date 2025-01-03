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Российские войска в Курской области отразили контратаку и ликвидировали до 225 боевиков

За минувшие сутки российские войска уничтожили до 225 боевиков в Курской области. Как отмечается в сводке министерства обороны РФ, подразделения группировки «Север» продолжают наступательные действия по освобождению российской территории.

В частности, нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах 14-ти населенных пунктов. При этом была отражена контратака штурмовой группы противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника как в Курской области, так и в украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие», – уточнили в Минобороны России.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 47265 военнослужащих, 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 146 бронетранспортеров, 1393 боевые бронированные машины, 1321 автомобиль, 340 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники, в том числе американские пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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