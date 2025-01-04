США тайно вооружали Украину задолго до начала российской специальной операции. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью The New York Times. В частности, по его словам, Вашингтон поставлял Киеву противотанковые ракеты Javelin и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

«Мы сделали так, чтобы еще задолго до [начала СВО], в сентябре [2021 года], а затем в декабре, мы тайно поставили большое количество оружия Украине, <…> такие вооружения, как Stinger и Javelin», – сказал Блинкен (цитата по ТАСС).

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что поставки киевскому режиму вооружений не изменят ход специальной военной операции.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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