Морспасслужба усилила группировку судов для поиска мазута в Черном море

Группировка судов, которые проводят мониторинг акватории Черного моря с целью поиска мазута, вытекшего с аварийных танкеров, усилена. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края со ссылкой на руководителя Морспасслужбы Виктора Чернова.

«Сейчас в зоне ЧС задействованы 25 судов Морспасслужбы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что при обнаружении нефтяной пленки проводится обработка поверхности воды сорбентом. Также при хорошей погоде возобновляются водолазные спуски для контроля за состоянием затонувших частей танкеров.

В оперштабе также сообщили, что на пляжах Анапы тестируют новые способы отчистки от мазута береговой линии и акватории. «Из показавших эффективность – сбор мазута полипропиленовой мелкоячеистой сетью, она забирает на себя вязкий мазут в воде и прибрежной полосе», – уточнили там.

Кроме того, прорабатываются несколько новых способов обнаружения сгустков мазута, которые опустились на дно. «Их важно найти и выработать способы собрать – для того, чтобы нефтепродукты не выбросило на пляжи», – говорится в сообщении. В ближайшее время будут протестированы способы сбора фрагментов мазута в толще воды на разных глубинах.

Напомним, утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Темрюкского района Кубани и Анапы. Выбросы мазута на берег зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

В Краснодарском крае, Крыму и в Севастополе действует режим ЧС.

По данным на вечер 7 января, всего с побережья Краснодарского края собрано и вывезено более 129 тыс. тонн песка с мазутом, сообщал ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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