В Германии вооруженный ножом мужчина захватил заложницу в банке

В Германии произошел захват заложников в банке. На место прибыла группа спецназначения.
Инцидент произошел в Римбахе в Баварии. Мужчина, вооруженный ножом, удерживал в заложниках женщину в офисе отделения Volksbank. О требованиях злоумышленника не сообщалось.
На место прибыла полиция и группа спецназа. Позже стало известно, что преступника удалось задержать. Мотивы захватчика устанавливаются.
Заложницу передали медикам. По предварительным данным, женщина не пострадала.
Берлин, Зоя Осколкова
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