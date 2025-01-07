российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 января 2025, 14:24 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Германии вооруженный ножом мужчина захватил заложницу в банке

В Германии произошел захват заложников в банке. На место прибыла группа спецназначения.

Инцидент произошел в Римбахе в Баварии. Мужчина, вооруженный ножом, удерживал в заложниках женщину в офисе отделения Volksbank. О требованиях злоумышленника не сообщалось.

На место прибыла полиция и группа спецназа. Позже стало известно, что преступника удалось задержать. Мотивы захватчика устанавливаются.

Заложницу передали медикам. По предварительным данным, женщина не пострадала.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Германия

В аэропортах Германии рухнула компьютерная система полиции / В Германии признали свое бессилие перед «Орешником» / Шольц снова хочет поговорить с Путиным / Президент Германии распустил бундестаг / Германия направила новый пакет военной помощи для Киева / Шольц надеется заручиться поддержкой Трампа / Бундестаг выразил недоверие Шольцу / Риск длительного блэкаута: власти Германии советуют населению запасаться свечами и консервами

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Германия,