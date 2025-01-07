В Германии вооруженный ножом мужчина захватил заложницу в банке

В Германии произошел захват заложников в банке. На место прибыла группа спецназначения.

Инцидент произошел в Римбахе в Баварии. Мужчина, вооруженный ножом, удерживал в заложниках женщину в офисе отделения Volksbank. О требованиях злоумышленника не сообщалось.

На место прибыла полиция и группа спецназа. Позже стало известно, что преступника удалось задержать. Мотивы захватчика устанавливаются.

Заложницу передали медикам. По предварительным данным, женщина не пострадала.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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