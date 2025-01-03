В Крыму выявлено крупное мазутное загрязнение побережья

В Крыму выявлено загрязнение нефтепродуктами: из-за сильного ветра волнами выбросило мелкую фракцию мазута на береговую линию от села Яковенково до заповедника «Опук». Как говорится в сообщении МЧС, всего загрязнено 18 километров побережья.

В этом районе наращивается группировка сил и средств спасателей. К ликвидации ЧП привлечены более 100 человек и 12 единиц техники.

Всего с начала работ: обследовано 1 803 километра; очищено более 48,5 километра побережья; собрано и вывезено 229 тонн загрязненного грунта; спасены 168 птиц, уточнили в МЧС.

В то же время с побережья Кубани собрано почти 78 тысяч тонн загрязненного грунта. В Керченском проливе обследовано 678,8 километра акватории. Спасены 2 579 птиц.

Обстановка контролируется с помощью космического мониторинга и пешими группами.

Напомним, 26 декабря глава МЧС России Александр Куренков сообщил о введении режима ЧС федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Это позволит привлечь дополнительные силы и средства для помощи пострадавшим регионам в ликвидации последствий экологической катастрофы.

Утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По предварительным оценкам, в море попало порядка 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Темрюкского района Кубани и Анапы. Выбросы мазута на берег зафиксированы и в Крыму, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

Симферополь, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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