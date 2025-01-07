Число жертв землетрясения в Тибете выросло до 95

В Тибете продолжается поисково-спасательная операция на месте мощного землетрясения. По последним данным, жертвами стихии стали 95 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР в 06:50 утра во вторник. Подземные толчки ощущались в большинстве районов Непала, особенно в восточных и центральных частях страны.

Число погибших выросло до 95, травмы разной степени тяжести получили 130 человек. Не исключено, что число жертв может вырасти. Разбор завалов продолжается.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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