«Ведомости» рассказали, зачем Путин едет в Нижний Тагил

Сегодня, 6 марта, президент России Владимир Путин посетит Свердловскую область. В числе ключевых точек визита – Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. В последнее время предприятие переживает не лучшие времена. Смена руководства и передача предприятия Ростеху не решила ситуацию. Сейчас решается вопрос о продаже предприятия.

Как напоминает газета «Ведомости», УВЗ производит и гражданскую, и оборонную продукцию – вагоны и танки. Спрос и на то, и на другое нельзя назвать стабильным. Танки Т-90С не закупались даже для нужд Российской армии, но, например, в начале нулевых были востребованы Индией. Спрос на вагоны тоже резко падал – например, в разгар кризиса 2008-2009 годов, но тогда по распоряжению Владимира Путина предприятие получило субсидию в размере 25 млрд руб., что отсрочило крах – до кризиса 2012 года, причиной которого стало продление сроков эксплуатации вагонов операторами без согласования с производителем. Грубо говоря, покупатели не приобретали новые вагоны, а продолжали до последней капли выжимать ресурс из старых. Катастрофу слегка отодвинуло создание «УВЗ-логистик», транспортная компания покупала вагоны, долги завода росли, но хотя бы производство не останавливалось.

Впрочем, после валютного скачка 2014-2015 гг. и роста процентных ставок по кредитам завод снова приблизился к черте. «В 2016 году по инициативе президента Минпромторг запретил операторам железнодорожных перевозок продлевать сроки службы вагонов – им пришлось массово списывать старые вагоны и начать закупку новых. Это дало заводу новые заказы, а процентные ставки по кредитам к тому времени уже начали снижаться», – пишут «Ведомости».

В 2016-м произошла смена руководства УВЗ. На имя Путина ушло письмо вице-премьера по оборонке Дмитрия Рогозина, который пожаловался на тогдашнего топ-менеджера Олега Сиенко. При нем предприятие влезло в долги – на 276 млрд рублей. Тогда и был подписан указ о передаче всего Уралвагонзавода Ростеху, а Сиенко сменил экс-замглавы Минпромторга Александр Потапов.

«Пришедший на смену Сиенко менеджмент из Ростеха не изменил прежнюю программу развития компании до 2025 года и по большому счету ничего не меняет в тех планах, которые были приняты при Сиенко. Но в работе с контрагентами новый менеджмент «сократил накладные расходы», и многие предприниматели, опасаясь, что им снова не заплатят, теперь работают с УВЗ только по предоплате, зарплаты рабочих – например, в цехе № 563, где дело дошло до судов, – фактически снижаются. Складывается ощущение, что команда Ростеха не случайно пришла в момент, когда финансовое положение УВЗ в целом начало выправляться», – сообщает газета со ссылкой на еще один источник.

Эксперты, которых опросило издание, связывают проблемы УВЗ со ставкой на «гражданку», а не на «оборонку». «Большая часть долгов УВЗ обусловлена инвестициями в производство гражданской продукции, прежде всего вагонов, а также дорожной и строительной техники. Что касается военного производства, то кредиты на его развитие брали под госгарантии, они в основном были погашены государством в 2016 году», – пишут «Ведомости» со ссылкой на редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского.

Гендиректор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров считает, что менеджмент должен был делать ставку не на обычные, а инновационные вагоны. «У Сиенко были ошибки вначале, но постепенно он и его люди смогли разобрать этот ворох сложных проблем. Тем не менее ключевыми проблемами для УВЗ в 2015-2017 гг. оставались высокая долговая нагрузка и убыточность транспортного подразделения бизнеса – компании «УВЗ-логистик», а также неиспользование в полном объеме фактора девальвации рубля для наращивания выручки от продажи продукции на экспорт в 2015-2017 гг.», – резюмирует Бурмистров.

Но там, где тянули на дно одни факторы риска, выручали танки, которые хоть и не закупались российскими военными, были востребованы оборонщиками из Азербайджана, Алжира, Ирака, Вьетнама, Уганды, и так далее. В дальнейшем, как считают эксперты газеты, у УВЗ все же есть шанс выкарабкаться – тоже за счет оборонки. А именно за счет унифицированной платформы, на которой создается танк Т-14 «Армата», БМП Т-15 и БРЭМ Т-16. «Партию этих машин для опытно-войсковой эксплуатации (около 100 единиц) планируется выпустить в 2018-2019 гг., серийное производство – начать с 2020 г., но не исключено, что по итогам опытной эксплуатации эти сроки сдвинутся», – указывают «Ведомости» со ссылкой на слова Мураховского.

В этой связи газета делает вывод: решение об отмене выставки вооружений Russian Arms Expo, которая со времен губернатора Эдуарда Росселя проводилась в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель», было ошибкой. «Это была единственная выставка в мире, где боевая техника могла демонстрироваться в движении и с применением оружия, несмотря на санкции, она все равно была бы очень важна для маркетинга продукции УВЗ. Формально ее закрыли, сославшись на необходимость экономии, но это не то, на чем стоило экономить», – пишут «Ведомости».

Что до вагонов, то эксперты оптимистичны. «Прекратил действие ряд невыгодных заводу лицензионных договоров, сконцентрированы усилия на развитии сервиса для инновационных вагонов, без штрафов расторгнуты договор аренды полувагонов с АО «ФГК» и повышена таким образом привлекательность бизнеса «УВЗ-логистик» (как ранее писал «Новый День», корпорация решилась на продажу 100% акций компании еще год назад, – прим. ред. ). Это … позволяет прогнозировать выход вагоностроительного бизнеса на прибыльность по итогам 2018 года», – подытоживает издание словами Бурмистрова.

Но пройдет ли на мажорной ноте сегодняшний визит Владимира Путина на УВЗ – большой вопрос. Как уже сообщал «Новый День», с момента перехода УВЗ в ведомство Ростеха Уралвагонзавод взял курс на «оптимизацию» всех непрофильных активов. Затронула она и оплату труда. Обрубщики и сварщики цеха № 563 обратились в суд, но проиграли его. Гражданский сектор УВЗ остается убыточным, несмотря на финансовую поддержку федерального центра. Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что тяжелая ситуация на Уралвагонзаводе связана с нерентабельностью его продукции, прежде всего – железнодорожных вагонов. Чтобы вытащить завод из финансовой ямы, потребуется как минимум несколько лет.

Екатеринбург, служба информации

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