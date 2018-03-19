Мэрия, МУГИСО, мусорный оператор: кто уберет гигантские кучи мусора на бесхозных землях (ФОТО)

Гигантские кучи мусора на неразграниченных землях в Екатеринбурге вновь подсветили конфликт мэрии и МУГИСО. С этим ведомством «серый дом» продолжает конфликтовать с прежней энергией, очередной раунд розжига разыгрался на прошлой неделе, когда глава комитета по экологии администрации Екатеринбурга Егор Свалов напомнил о свалках, которые никто не хочет ликвидировать. Теперь в деле отходов появился третий игрок – мусорный регоператор, но вот решит ли он проблему – неясно.

Пока же жителей ждет очередной сезон горящих свалок – все помнят огромную свалку на Химмаше, горевшую в декабре прошлого года. Мусора там не убавилось.

В МУГИСО вновь и вновь заявляют, что у министерства нет полномочий по уборке мусора на территориях, которыми они распоряжаются. «Якоб (глава администрации Екатеринбурга, – прим. ред.) уже просил нас наделить этими полномочиями, чтобы мы могли ликвидировать свалки [на неразграниченных землях]. Вопрос о создании полномочного органа был рассмотрен минфином, но там посчитали, что это слишком затратно, и отказали. А вообще есть решение судов по искам природоохранной прокуратуры, которые обязуют заняться этим мэрию», – сказали в МУГИСО.

В надзорном ведомстве подтверждают правоту министерства. «Если несанкционированное размещение отходов происходит на территории муниципалитета, то обязанность по очистке лежит на администрации. Что касается МУГИСО, то распоряжение предполагает владение и пользование, но содержанием они не занимаются. У города есть муниципальная программа по экологии, в которой сказано, что мэрия осуществляет ликвидацию свалок на бесхозяйных землях. Им деньги выделяются на эти средства», – пояснили «Новому Дню» в свердловской природоохранной прокуратуре.

Там также отметили, что суды и первой, и апелляционной инстанций уже принимали эту позицию. Но в мэрии настаивают, что заниматься этим должно МУГИСО. «Они почему-то считают, что их задача – только распределять земли, а не следить за ними и заниматься их содержанием. Но по закону, ликвидацией несанкционированных свалок может и должен заниматься только собственник территории. Мы не имеем права тратить деньги не на свое имущество. Но суды почему-то до сих пор считают, что это наша головная боль», – говорит глава комитета по экологии администрации Екатеринбурга Егор Свалов.

Возмущение городских властей понять можно – позиция и судебных инстанций, и надзорного ведомства, и собственно МУГИСО расходится с логикой. Например, как рассказали в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, ликвидацией свалки должен заниматься либо собственник земли, в данной ситуации это МУГИСО, либо же администрация Екатеринбурга, которая потом должна выставить министерству счет за оказанные услуги. Третьего варианта, если действовать по закону, нет, а на практике есть – мусор продолжает отравлять землю, потому что ведомства перекидывают обязанность по устранению нарушений друг на друга.

Вероятно, ситуация с несанкционированными полигонами отходов разрешится летом этого года. С 1 июля 2018 года в Екатеринбурге случится долгожданная мусорная реформа – жители станут оплачивать услуги регионального оператора по обращению с ТКО, а регоператор будет ответственен за весь бытовой мусор на вверенной территории, от вывоза до глубокой переработки. Напомним, в Екатеринбурге, который согласно областной терсхеме вошел в Восточную зону, конкурс на право собирать деньги с населения и обязанность навести порядок в сфере выиграло МУП «Спецавтобаза». Директор предприятия Нафик Фамиев подтвердил, что «регоператор обязан обеспечить обращение с ТКО, ранее размещенными в зоне деятельности регоператора на земельных участках, не предназначенных для этих целей, сведения о расположении которых указаны в приложении к настоящему соглашению». В перечне, кстати, 485 адресов. «Порядок прост: делается предписание владельцу земельного участка об уборке. Если не убирает, убираем сами и предъявляем расходы», – сказал собеседник РИА «Новый День». Но комментировать текущую ситуацию не стал: «Сейчас не мой вопрос».

Возможно, «Спецавтобазе» удастся быть более убедительной, чем комитету по экологии Екатеринбурга. Вселяет надежду лишь то, что если реформа заработает, как задумано, то нелегальные полигоны перестанут пополнять. В этом, собственно, и заключается одна из целей нового закона. Как будет на практике – узнаем через несколько месяцев.

Свалку на Уралмаше около сада «Учитель» продолжают пополнять.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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