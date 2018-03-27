Первоуральск присоединился к трауру по погибшим в Кемерове

Первоуральск присоединился к трауру по погибшим на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Такое решение принял глава города Валерий Хорев, пишет портал pervo.ru. В городе приспущены флаги, отменены все массово-развлекательные мероприятия.

Напомним, ранее к трауру присоединились качканарцы, вечером они собираются нести цветы, свечи и игрушки к стеле у администрации города. Также неофициальный траур был объявлен в Екатеринбурге. Через несколько минут на площади Труда в Екатеринбурге начнется митинг в память о погибших в Кемерове.

Екатеринбург, служба информации

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