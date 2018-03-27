«СМИ врут»: житель Екатеринбурга вышел на пикет против официальной информации о погибших в Кемерове (ФОТО, ВИДЕО)

Житель Екатеринбурга вышел на одиночный пикет в поддержку погибших в Кемерово. Он уверен – жертв трагедии много больше, чем сообщают официальные СМИ.

Пикет в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга Александр Малышев развернул плакат в центре города из-за того, что людям, по его мнению, не сообщают реальную информацию о погибших в торговом центре. «Официальные СМИ утаивают информацию о жертвах в Кемерово. Мне больно смотреть, что пишут кемеровцы и как это соотносится с цифрами, которые пишут в официальных СМИ. Чувство, что тебя пытаются обмануть», – рассказал о цели пикета молодой человек. Он общается со своими товарищами из Кемерово, которые были на пожаре. Пережившие трагедию люди самостоятельно подсчитали, сколько людей были в кинотеатре и скольким удалось спастись. По их расчетам, погибло около 130 человек. По последним официальным данным, погибло 64 человека, разбор завалов продолжается.

В Екатеринбурге на площади Труда в эти минуты начинается митинг – горожане вышли почтить память погибших в жуткой трагедии в Кемерово.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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